Aumenta o "drama" no Barcelona: mais duas contrariedades para Koeman

Pedri e Jordi Alba estão lesionados e não têm previsão de quando podem voltar a jogar.

Não bastasse a pesada derrota frente ao Bayern na estreia na Liga dos Campeões, o treinador Ronald Koeman também precisará de lidar com os desfalques para os próximos jogos. O médio Pedri e o lateral Jordi Alba terminaram o jogo com os alemães com problemas físicos e são as mais novas dores de cabeça para a equipa catalã.

Após exames nesta quarta-feira, Pedri teve confirmada uma lesão no tendão da coxa esquerda. Alba, por sua vez, tem uma lesão no bíceps femoral da perna direita. O clube catalão ainda não indicou o tempo de ausência dos dois e limitou-se a indicar que a evolução marcará a disponibilidade da dupla.

Pedri e Alba juntam-se agora a um departamento médico repleto no Barcelona. Lá já estão Ansu Fati, Dembélé e Kun Agüero. O Barcelona volta a jogar na próxima segunda-feira, quando receber o Granada, no estádio Camp Nou.