Aulas deixou o Lyon após 36 anos, mas não saiu de mãos a abanar. Saiba o que encaixou

Jean-Michel Aulas deixou de ser presidente do clube, a troco de 10 milhões de euros, um camarotes, despesas de atos relacionados com o clube e um carro de empresa. E ainda vai receber mais 14 milhões por ações da SAD

Jean-Michel Aulas deixou de ser presidente do Lyon há dias, após 36 anos à frente do clube francês, mas a saída foi negociada a pulso com o novo dono e acionista maioritário, John Textor.

Aulas, que fica como presidente honorário e por enquanto ainda colabora na gestão numa fase de transição e continua como administrador do grupo devido às ações que detém, saiu com uma indemnização de 10 milhões de euros, mais um camarote no estádio, um carro de empresa e despesas relacionadas com a gestão do clube pagas.

Como se não fosse pouco, acordou ainda vender, no prazo de três meses, um terço das ações que a sua empresa, a Holnest, ainda detém, pelo valor de 14,4 milhões de euros.