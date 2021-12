Augsburgo vence e deixa os lugares de descida na Bundesliga

Triunfo por 2-0 em casa do Colónia.

O Augsburgo foi esta sexta-feira a Colónia vencer por 2-0, a abrir a 15.ª jornada da Liga alemã de futebol, resultado que o afasta, provisoriamente, dos lugares de despromoção.

Os dois golos do Augsburgo foram marcados na segunda parte, aos 72 e 88 minutos, por intermédio dos médios Andre Hahn e Niklas Dorsch, respetivamente.

Com este triunfo, o Augsburgo subiu ao 14.º lugar, com 16 pontos, enquanto o Colónia segue em nono, com 19, mas quem lidera a Bundesliga é o Bayern Munique, com 34 pontos, seguido do Borússia Dortmund, com 30, do Bayer Leverkusen, com 27, e do Friburgo, com 24.