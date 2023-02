Augsburgo vence Bayer Leverkusen no arranque da 19.ª ronda da Bundesliga

O único golo da partida foi apontado pelo avançado Mergim Berisha, aos 55 minutos.

O Augsburgo bateu esta sexta-feira em casa o Bayer Leverkusen, por 1-0, no jogo inaugural da 19.ª jornada da Bundesliga, que é liderada pelo Bayern com 37 pontos.

O único golo da partida foi apontado pelo avançado Mergim Berisha, no arranque do segundo tempo (55 minutos), e a formação caseira soma 21 pontos, seguindo no 13.º lugar da Bundesliga. Já os forasteiros têm 24 pontos e seguem no nono posto.

O líder Bayern, que vem de três empates consecutivos no campeonato alemão, e agora com o internacional português João Cancelo (ex-Manchester City), defronta no domingo o Wolfsburgo.