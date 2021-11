Augsburgo surpreende e impõe segunda derrota ao Bayern na Bundesliga

Campeão alemão foi derrotado pelo 15.º classificado.

O Bayern averbou esta sexta-feira a segunda derrota da temporada na Bundesliga, ao perder por 2-1 no terreno do Augsburgo, em partida da 12.ª jornada.

Pedersen, aos 23 minutos, abriu o marcador, com André Hahn, aos 36', a dilatar a vantagem dos anfitriões. Logo depois, aos 38', o inevitável Lewandowski reduziu a desvantagem bávara, mas o 2-1 acabaria por subsistir até ao apito final.

Com este resultado, o Bayern, ainda líder, poderá terminar a ronda com apenas um ponto de vantagem sobre o rival Dortmund. Já o Augsburgo é 15.º classificado, com 12 pontos.