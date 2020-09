Augsburgo impõe primeira derrota ao Dortmund e lidera provisoriamente

Com este resultado, o Augsburgo saltou para a liderança provisória de forma isolada.

O Augsburgo impôs este sábado primeira derrota (2-0) ao Borussia Dortmund na edição 2020/21 da Liga alemã, no encontro da segunda jornada, e saltou para a liderança provisória de forma isolada.

O defesa Felix Uduokhai, aos 40 minutos, colocou os anfitriões na frente, com um desvio de cabeça, após ser assistido por Caligiuri, a figura da partida, que, já no segundo tempo, se isolou a passe de Gregoritsch, para fazer o segundo tento e sentenciar o encontro, aos 54.

Os visitantes, que tiveram o internacional português Raphaël Guerreiro até aos 60 minutos, ocupam a oitava posição, com três pontos, enquanto o Augsburgo tem seis e é a única equipa da "Bundesliga", até ao momento, que venceu os dois primeiros jogos, sendo que pode ser 'apanhado' por Hoffenheim ou Bayern Munique, que se defrontam no domingo, e Friburgo, todos com três.

O golo solitário do médio Joan Simun Edmundsson (78) na reta final do desafio, na receção ao Colónia, permitiu ao recém-promovido Bielefeld triunfar pela primeira vez na prova, tal como o Estugarda, mas com uma goleada no reduto do Mainz (4-1), que até tinha entrado a vencer no encontro.

O Bayer Leverkusen-Leipzig terminou com uma igualdade a um golo e ficou decidido ainda no primeiro tempo, após o sueco Emil Forsberg (14) ter adiantado os forasteiros, num grande lance individual, com a resposta dos "farmacêuticos" a surgir seis minutos depois, graças a um golaço de pé esquerdo de Kerem Demirbay.

O mesmo desfecho (1-1) teve a partida entre o Borussia Mönchengladbach e o Union Berlin.

Ainda hoje, a partir das 17:30, o Schalke 04, do avançado português Gonçalo Paciência, recebe o Werder Bremen.