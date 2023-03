Auditor acusado de xenofobia contra portugueses no Brasil afastado e com processo

Rubens Dobranski vai ficar afastado enquanto decorre o inquérito disciplinar. Afirmou que "os portugueses no Brasil estão a tentar marcar território". Arrisca de um a três anos de prisão e multa

O auditor Rubens Dobranski, que foi acusado de xenofobia contra os treinadores portugueses no Brasil, foi afastado de funções no Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, durante 30 dias, período no qual decorrerá uma investigação e inquérito disciplinar.

"Os treinadores portugueses aqui no Brasil estão a tentar marcar território", afirmou quando interrogava o treinador português António Oliveira, no âmbito da batalha campal em que terminou o Athletico Paranaense-Coritiba.

Dobranski mencionou ainda Abel Ferreira, pelo que os dois clubes investigados e também o Palmeiras se manifestaram em repúdio das afirmações do auditor.

Segundo a lei brasileira, xenofobia pode dar prisão de um a três anos e multa.