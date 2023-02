Avançado não foi inscrito pelo Chelsea na Champions. Milan está atento e pode carimbar o regresso no próximo verão, uma vez que, ainda jovem, o gabonês passou por San Siro entre 2007 e 2011.

Pierre-Emerick Aubameyang vai perdendo mais espaço no futebol inglês. Depois de sair a mal do Arsenal, quando era um dos capitães, o avançado seguiu para o Chelsea, mas a aventura não está a correr bem e a saída é praticamente certa no próximo verão.

De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, Aubameyang deve rumar ao Milan, numa transferência que marcará o regresso do gabonês a San Siro. Apesar de nunca ter jogado na equipa principal, o avançado fez parte dos quadros dos rossoneri entre 2007 e 2011.

Recorde-se que devido à entrada de vários reforços estrangeiros e de nomeada, como Enzo Fernández e João Félix, o antigo avançado do Barcelona não foi inscrito para a segunda metade da Champions.