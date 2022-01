Aubameyang vai reforçar Barcelona a título definitivo, assegura imprensa internacional

Imprensa espanhola e francesa unânimes acerca dos moldes da transferência de Aubameyang para o Barcelona. Ao contrário do que vinha sendo apontado, gabonês vai reforçar os blaugrana em definitivo, não por empréstimo.

Segundo a Sky Sports, Aubameyang concordou com uma redução bastante significativa do salário que auferia no Arsenal e vai mesmo ser reforço do Barcelona neste mercado de inverno, tendo os exames médicos marcados para as próximas horas.

Recorde-se que o dianteiro de 32 anos, ex-capitão do Arsenal, foi suspenso pelos londrinos por questões de disciplina e tem estado a treinar à parte dos restantes companheiros, estando por horas a despedida da Premier League, onde chegou em janeiro de 2018, proveniente do Borussia Dortmund.