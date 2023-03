Aubameyang vai forçar saída e Barcelona está à espreita

Avançado visitou Camp Nou aquando do clássico contra o Real Madrid. Deve forçar saída do Chelsea este verão para regressar à Catalunha

Pierre-Emerick Aubameyang trocou o Barcelona pelo Chelsea no último dia do mercado de transferências do verão de 2022. Com contrato até 2024, o avançado pode fazer a viagem inversa nos próximos meses.

De acordo com o AS, o internacional gabonês vai forçar a saída do Chelsea e a reentrada em Camp Nou, onde atuou durante a segunda metade da temporada 2021/2022.

O processo não se afigura fácil. Aubameyang teria de baixar consideravelmente o salário para ingressar, novamente, no Barcelona e o Chelsea teria de abrir mão de um jogador que custou, há pouco tempo, 12 milhões de euros.

Aos 33 anos, Pierre-Emerick Aubameyang leva 18 jogos realizados e três golos marcados com a camisola do Chelsea. O avançado não é titular pelos blues desde seis de novembro, ainda assim.