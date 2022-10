Aubameyang recorda pergunta de Ronaldo no Milan: "Queres que corra ou que marque golos?"

Atual avançado do Chelsea vai reencontrar Milan na Liga dos Campeões, depois de uma passagem por San Siro entre 2007 e 2011, onde uma conversa entre o Fenómeno e Carlo Ancelotti acabou por ficar marcada na memória

O Chelsea visita San Siro nesta terceira jornada da Liga dos Campeões e isso significa que Pierre-Emerick Aubameyang está de regresso ao estádio que foi a sua casa entre 2007 e 2011. Do clube italiano, entre outras coisas, ficou na memória do avançado uma conversa entre Ronaldo Fenómeno e Carlo Ancelotti.

"O Ancelotti criticou-o pelo seu estado físico e o Ronaldo atirou: 'que queres que faça, que corra ou que marque golos?' O Ancelotti respondeu: 'marca golos!'. No jogo a seguir marcou dois. Isso faz parte do seu caráter e como avançado precisas de o ter porque tens de ser mentalmente forte", lembrou.

Ao final de duas jornadas, o Chelsea é último classificado do grupo, com apenas um ponto amealhado. Os próximos dois jogos dos blues serão contra o Milan, que é primeiro, com quatro pontos.