Aubameyang não jogou contra o Tottenham e terá somado casos disciplinares

Aubameyang não saiu do banco no Arsenal-Tottenham

Avançado do Arsenal não saiu do banco no triunfo sobre o Tottenham, no domingo.

Aubameyang, uma das principais referências do Arsenal de Mikel Arteta, está mais uma vez em destaque, mas não pelos melhores motivos.

Depois de ter ficado no banco frente ao Tottenham [triunfo dos gunners por 2-1], no domingo, depois de - segundo a Imprensa britânica - ter chegado atrasado à concentração da equipa, que devido ao protocolo sanitário da covid-19 se desloca por sua conta para o estádio em dia de jogo, o avançado terá abandonado o Emirates antes do previsto, de acordo com o site "The Athletic".

Segundo as mesmas informações, Aubameyang deixou o estádio 23 minutos após o jogo, sem fazer o aquecimento que normalmente é feito pelos jogadores que ficam no banco.