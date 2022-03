Aubameyang irónico após o Real Madrid-Barcelona: "Um olá do jogador acabado"

Ex-Arsenal marcou dois golos e fez uma assistência no clássico com o Real Madrid e deixou um recado a quem o critica.

Autor de dois golos e uma assistência na vitória por 4-0 sobre o Real Madrid, Aubameyang atravessa um bom momento no Barcelona, para onde se transferiu no último mercado de transferências, numa altura em que não jogava no Arsenal devido a problemas disciplinares. O avançado gabonês assinou uma grande exibição no clássico com os merengues e, no fim, deixou um recado aos que o criticam.

"Um olá do jogador acabado", escreveu nas redes sociais, de forma irónica.