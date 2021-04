Aubameyang internado com malária: "Voltarei mais forte do que nunca"

Aubameyang foi internado num hospital de Londres

Aubameyang foi internado num hospital de Londres depois de ter contraído malária ao serviço da seleção do Gabão. Recorde-se que o avançado do Arsenal, de 31 anos, marcou na vitória de 3-0 do Gabão sobre a República Democrática do Congo na qualificação para a Taça das Nações Africanas, a 25 de março .

Depois desse jogo, alinhou nos quartos-de-final da Liga Europa, no Arsenal-Slávia Praga, a 8 de abril, mas falhou a vitória de domingo, sobre o Sheffield United.

"Passei alguns dias no hospital esta semana", publicou o avançado do Arsenal na rede social Instagram. "Já me sinto muito melhor a cada dia, graças aos grandes médicos que detetaram e trataram o vírus tão rapidamente. Não me estava a sentir bem nas últimas semanas, mas voltarei mais forte do que nunca em breve", pode ainda ler-se

A malária é uma doença tropical propagada por mosquitos. Os sintomas aparecem geralmente sete a 18 dias após a infeção, mas não é contagiosa.