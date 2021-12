Aubameyang falha terceiro jogo seguido do Arsenal por castigo

Dianteiro gabonês, excluído inclusive do lote de capitães, foi sancionado pelo técnico dos gunners face ao regresso tardio de uma viagem a França

Ausente dos dois últimos jogos do Arsenal, frente a West Ham e Southampton, devido a castigo imposto pelo treinador Mikel Arteta, o avançado Emerick Aubameyang não será convocado para o duelo com o Leeds, pelo que falhará o terceiro consecutivo.

"Ele não está disponível para integrar a convocatória para o jogo com o Leeds", afirmou o treinador espanhol, em conferência de Imprensa de antevisão, do jogo relativo à 16.ª jornada da Premier League (agendado para este sábado).

Aubameyang foi afastado por Arteta a 10 de dezembro, um dia antes do jogo com o Southampton (3-0), face ao regresso tardio de uma viagem a França, país onde realizou uma visita autorizada à família, tendo ainda sido excluído do lote de capitães da equipa britânica na véspera do desafio perante o West Ham (2-0).

"Após a sua última infracção disciplinar cometida na semana passada, Pierre-Emerick Aubameyang deixará de ser capitão do nosso clube. Esperamos que todos os nossos jogadores, particularmente o nosso capitão, trabalhem de acordo com as regras e normas que estabelecemos e acordámos", referiu, em comunicado, o Arsenal.

O lote de capitães da formação londrina é agora composto por Xhaka e Lacazette.