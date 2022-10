Aubameyang explica críticas a Arteta: "Na altura estava revoltado"

Esta segunda-feira, saíram a público críticas do avançado gabonês a Mikel Arteta, que lhe retirou o estatuto de capitão na reta final da sua etapa pelos gunners.

Depois de terem saído a público críticas de Pierre-Emerick Aubameyang a Mikel Arteta, treinador do Arsenal que lhe retirou o estatuto de capitão e o afastou da equipa principal a meio da temporada passada, levando-o a rescindir contrato e a assinar pelo Barcelona, o avançado explicou as polémicas declarações.

Aubameyang referiu, por via de uma publicação no Twitter, que as críticas foram proferidas há quase um ano, pouco depois de ter rumado à Catalunha, quando ainda "estava revoltado" com a forma como saiu dos gunners.

"Sei que circula um vídeo que foi gravado pouco depois de chegar a Barcelona [por volta de fevereiro de 2022]. Na altura ainda estava revoltado. O Arsenal está a ter uma grande época e desejo o melhor para todos os meus antigos companheiros - exceto a 6 de novembro [data em que o Chelsea recebe o Arsenal]", escreveu o gabonês, de 31 anos.

É de referir que não existe qualquer pedido de desculpa incluído na explicação de Aubameyang, o que dá a entender que a relação entre o avançado e o treinador espanhol continua gelada.