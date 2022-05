Aubameyang envia carta à federação e não joga mais pela seleção do Gabão

Após 72 jogos disputados e 30 golos marcados pela equipa africana.

Pierre-Emerick Aubameyang vai deixar de jogar pela seleção nacional do Gabão, anunciou esta quarta-feira a federação de futebol daquele país africano, que dá conta de uma carta recebida do avançado do Barcelona.

O ponto final na carreira de Aubameyang ao serviço da seleção acontece 13 anos depois do primeiro jogo, que foi em 28 de março de 2009, na vitória por 2-1 sobre Marrocos. Aos 32 anos, tem 72 jogos disputados e 30 golos marcados.

Na carta de despedida, o até agora capitão da seleção agradece ao povo do Gabão, aos selecionadores e colegas de seleção e também ao pai, igualmente internacional pelas panteras nos anos 80 e 90.

Infetado com o coronavírus, Aubameyang não competiu na Taça das Nações Africanas (CAN) que se disputou no início do ano, nos Camarões. Após análises, foi desaconselhado a jogar, por ter lesões no coração.

O Gabão já não contará com ele no arranque das eliminatórias da CAN'2023, cuja fase final está prevista para a Costa do Marfim.