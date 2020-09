Aubameyang continua no Arsenal e a "culpa" é de Arteta

O avançado contou a conversa que teve com Miker Arteta e que o fez ficar no Arsenal.

Aubameyang renovou a semana passada com o Arsenal, até 2023, embora antes se tenha associado o nome do avançado ao Barcelona e ao Inter. O jogador garante que a razão que o fez continuar no clube foi o treinador, Mikel Arteta.

"Foi importante porque coincidiu com o meu jogo e sinto que posso melhorar com ele. Creio que esse foi o fator chave e também o amor que recebo dos adeptos e de todos no clube. Todos e tratam muito, muito bem, sinto-me em casa e, por isso, fico", garantiu Aubameyang.

O jogador contou ainda a conversa que teve com Miker Arteta: "Tive uma conversa com ele durante o confinamento e pensei que tínhamos de falar sobre um jogo, mas ele disse-me 'esquece isso, vamos falar sobre o futuro' e perguntou-me o que queria fazer", começou por revelar.

"Eu disse 'sinto-me bem desde que chegaste, melhorei e a filosofia está muito bem, por isso quer ficar' e ele disse 'tenho a certeza que se ficares vais deixar um legado, mas tudo depende de ti e do que queres. Claro que podes ir e procurar troféus em grandes clubes, mas acho que podes deixar um legado neste grande clube'", continuou.

"Essa foi a mensagem chave para mim e depois dessa conversa pensei 'pronto, está claro, quero ficar' e foi assim", finalizou o avançado.