Aubameyang confessa que reduziu grande parte do salário para ingressar no Barcelona

Pierre Emerick-Aubameyang confessou esta terça-feira que abdicou de grande parte do salário que auferia no Arsenal para reforçar o Barcelona no mercado de inverno

De acordo ao Daily Mail, o avançado de 32 anos auferia cerca de 420 mil euros semanais no Arsenal, valor bastante menor do que os cerca de 96 mil euros que recebe no Barcelona.

O jornal inglês avança ainda que Aubameyang tenha recebido uma compensação do Arsenal de cerca de 8 milhões de euros para facilitar a mudança para a Catalunha, numa abordagem semelhante à adotada anteriormente pelos londrinos para facilitar as saídas de Mesut Ozil e Willian.

Em entrevista ao Mundo Deportivo, o internacional gabonês confessou que representar o Barcelona é um "sonho" e que não se importou em baixar o salário para conseguir ingressar nos blaugrana.

"O meu pai tratou de tudo junto do meu advogado e são eles quem podem falar melhor [sobre a transferência]. Mas na semana antes, eu já sabia que ia acabar por assinar pelo Barça. Na semana anterior já tinham existido contactos e eu sabia-o. Eu queria mesmo vir para o Barça, abdiquei do meu salário porque é uma oportunidade que só aparece uma vez na tua vida", admitiu Aubameyang.

Recorde-se que, em dezembro, Aubameyang foi afastado dos trabalhos do Arsenal, após ter sido acusado de indisciplina pelo clube. O dianteiro, ex-capitão dos gunners, terminava contrato no final da época, pelo que o Barcelona antecipou-se, anunciando a chegada de Aubameyang no último dia do mercado de inverno.

Desde aí, Aubameyang tem desfrutado de uma nova vida em Camp Nou, apontando nove golos e uma assistência em 11 jogos até ao momento pelo conjunto de Xavi.