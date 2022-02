Aubameyang bisou no Valência-Barcelona: "Este estádio é um pouco como minha casa"

Avançado trocou o Arsenal pelo Barcelona em janeiro

Foi um domingo para mais tarde recordar, pode muito bem dizer-se. É que, em Valência, Aubameyang não só conseguiu marcar seu primeiro golo pelo Barcelona diante do Valencia, no domingo, como já alcançou um bis.

"Estou satisfeito e muito feliz. A última vez que joguei no Mestalla [casa do Valência], fiz um hat-trick na meia-final da Liga Europa, com o Arsenal. E hoje marquei dois . Então, posso dizer que este estádio é um pouco como minha casa", disse o avançado gabonês.