Aubameyang ajuda à goleada do Barcelona em Valência

Aubameyang ainda não tinha marcado pelos catalães

O Barcelona goleou em Valência, por 4-1, com um bis de Aubameyang, que ainda não tinha marcado pelos catalães, e manteve-se colado ao Atlético de Madrid no quarto posto da liga espanhola de futebol, na 25.ª jornada.

Gonçalo Guedes, que foi titular no Valência, ficou em branco e a estrela do encontro acabou por ser Aubameyang, reforço de inverno do Barcelona, com o avançado gabonês a marcar aos 23 e 38 minutos.

O holandês Frenkie De Jong, aos 32 minutos, e Pedri, aos 63, fizeram os restantes golos da equipa de Xavi Hernández, que somou a terceira vitória nos últimos quatro jogos disputados no campeonato espanhol.

No Valência, Soler fez o único golo da casa, aos 53 minutos.

Com este triunfo, o Barcelona continua em igualdade com o Atlético de Madrid no quarto lugar, ambos com 42 pontos. Nesta ronda, os colchoneros venceram no campo do Osasuna, por 3-0.

Por seu lado, o Valência segue no 12.º posto, com 30 pontos, cada vez mais longe dos lugares de acesso às competições europeias.