Atsu tinha bilhete de avião para França, mas golo levou-o a ficar na Turquia

Antigo extremo do Rio Ave e FC Porto foi encontrado sem vida debaixo dos escombros do prédio onde residia na cidade de Hatay, uma das mais afetadas pelo sismo que atingiu a Turquia há quase duas semanas.

Encontrado este sábado sem vida sob os escombros do prédio onde residia na cidade de Hatay, uma das mais afetadas pelo sismo que atingiu a Turquia há quase duas semanas, Christian Atsu podia ter viajado para França e evitado a tragédia, mas um golo marcado na reta final de um jogo revelou-se fatal para o jogador.

No dia 5 de fevereiro, o antigo extremo do Rio Ave e FC Porto marcou o golo decisivo da vitória do Hatayspor frente ao Kasimpasa (1-0), aos 90+7 minutos e, apesar de ter um bilhete de avião para viajar para França e estar com a família, a emoção desse momento levou-o a ficar na Turquia.

Quem o garantiu foi Fatih Ilek, team-manager da formação, numa altura em que o antigo internacional ganês, que morreu aos 31 anos, ainda se encontrava desaparecido.

"Antes do jogo com o Gaziantep [1 de fevereiro], ele disse ao treinador que queria mais tempo de jogo. Perguntou se podia sair se encontrasse uma equipa. Volkan [Demirel] aceitou o pedido. Ele não jogou nessa partida e tinha um bilhete para viajar a seguir ao jogo com o Kasimpasa. Ia ver a família. Mas o treinador deu-lhe uma oportunidade contra o Kasimpasa e Atsu respondeu muito bem e marcou no final", contou.