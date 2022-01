Atlético vai recorrer do castigo dado a Ferreira-Carrasco

Carrasco no jogo da Champions com o FC Porto

Atlético de Madrid vai recorrer da suspensão de três jogos atribuída a Yannick Ferreira-Carrasco, que foi expulso frente ao FC Porto no último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões (1-3)

O jornal espanhol Marca garante que os colchoneros estão confiantes numa redução do castigo dado ao extremo belga, que foi expulso no Estádio do Dragão devido a ter agarrado o pescoço de Otávio na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, na qual os espanhóis carimbaram a passagem aos oitavos de final da prova e os dragões acabaram relegados para a Liga Europa.

Esta época, o Atlético já conseguiu reduzir castigos atribuídos a Antoine Griezmann e Felipe. O avançado francês recebeu uma sanção de dois jogos, mas apenas cumpriu um, diante do Liverpool em Anfield e o defesa ex-FC Porto foi alvo de um castigo de três jogos após ter sido expulso nesse jogo, relativo à quarta jornada da competição, mas apenas esteve de fora em dois jogos, pelo que a direção madrilena está otimista acerca de um desfecho semelhante em relação a Ferreira-Carrasco.

Recorde-se que, no que toca ao FC Porto, a partida com o Atlético acarretou uma multa de 44 mil euros da UEFA, assim como um castigo de três jogos para o lateral Wendell, expulso na partida e ausência confirmada para, pelos menos, os dois jogos diante da Lazio no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa e ainda outro castigo, de um jogo, para Agustín Marchesín, também expulso na partida com os colchoneros a partir do banco de suplentes, por protestos.