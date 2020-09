Atlético só paga por objetivos e garante Luis Suárez, avança o As

Luis Suárez a caminho do Atlético de Madrid

Avançado uruguaio deve mesmo reforçar o clube madrileno.

Após seis épocas ao serviço do Barcelona, Luis Suárez está de malas aviadas para assinar pelo Atlético de Madrid.

Na sequência de uma série de avanços e recuos, os dois clubes terão chegado a um entendimento para a transferência do avançado uruguaio para a capital espanhola, com o Atlético a ter de desembolsar, no futuro dois ou três milhões de euros mediante o cumprimento de determinados objetivos.

Esta é a informação dada pelo diário As, que revela que Bartomeu recuou na intenção de exigir 10 M€ pelo passe de Suárez, de 33 anos. O Atlético não queria pagar pela transferência e acabou por conseguir um acordo com a cúpula diretiva do Barça.

No Wanda Metropolitano, o goleador "charrúa" vai encontrar o português João Félix. Os dois poderão, inclusive, formar a dupla de ataque da equipa de Diego Simeone.