Atlético reforça posição de Champions graças a Griezmann

Triunfo colchonero frente ao Atlético de Bilbau, na ronda 22 do campeonato espanhol.

Um golo do avançado francês Antoine Griezmann permitiu ao Atlético de Madrid vencer por 1-0 na receção ao Atlético de Bilbau, em jogo da 22.ª jornada da Liga espanhola de futebol, liderada de forma destacada pelo Barcelona.

A arrancada de Griezmann quase desde o meio-campo quebrou a resistência dos visitantes, aos 73 minutos, e permitiu à equipa da capital espanhola consolidar o quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, e aproximar-se da Real Sociedad, terceira classificada da prova.

Os colchoneros reduziram para dois pontos o atraso para a Real Sociedad, que, no sábado, permitiu ao Celta de Vigo empatar 1-1 já em período de compensação, numa altura em que a formação treinada pelo português Carlos Carvalhal atuava em inferioridade numérica, devido à expulsão do peruano Renato Tapia.

O Atlético de Madrid manteve-se a 10 pontos do rival Real Madrid, a uma semana do embate com o campeão e atual segundo posicionado no campeonato, enquanto o Barcelona está a 15 pontos de distância e tem menos um jogo realizado em relação aos perseguidores, a cumprir ainda hoje, frente ao Cádiz.

A equipa de Bilbau desaproveitou o deslize do Rayo Vallecano, que, horas antes, tinha empatado 1-1 na receção ao Sevilha, modesto 12.º classificado, minimizando os danos com um golo do francês Florian Lejeune, aos 65 minutos, depois de o médio Suso ter colocado os visitantes em vantagem, aos 29.

O Atlético de Bilbau manteve-se no sétimo lugar, mas está agora a dois pontos do Rayo Vallecano, sexto da tabela, que ficou também mais distante do Bétis, com três pontos de atraso para a equipa de Sevilha, quinta colocada, cuja distância para o Atlético de Madrid se manteve em quatro pontos.

No outro jogo disputado hoje, o Espanhol beneficiou de um golo marcado aos 90+2 minutos pelo médio Sergi Darder, para vencer por 1-0 no reduto do lanterna-vermelha Elche (praticamente condenado à descida ao segundo escalão) e afastar-se dos lugares de despromoção.