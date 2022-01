Atlético prepara mudança no ataque e em Espanha dizem que operação pode ser antecipada

Avançado do Elche, Lucas Boyé, será o eleito para substituir Luis Suárez na próxima temporada, mas vários fatores podem precipitar os acontecimentos.

O Atlético de Madrid estará a preparar uma mudança no ataque para a próxima temporada. De acordo com o jornal "As" o emblema "colchonero" estará interessado em Lucas Boyé, avançado do Elche, para ocupar o lugar que deverá ser deixado por Luis Suárez. No entanto, e ainda de acordo com as mesmas informações, as boas exibições do avançado argentino e o grande número de pretendentes que tem, incluindo o Barcelona, podem precipitar os acontecimentos.

A cláusula de rescisão de Boyé, 25 anos, está fixada nos 25 milhões de euros e o Elche não pretenderá negociar abaixo desse valor, uma vez que deseja mantê-lo nas suas fileiras. O preço do argentino será o mesmo no verão, a menos que o Elche não consiga a permanência em La Liga. Aí, o Atlético poderia fechar a transferência por 15 milhões de euros.

Lucas Boyé leva sete golos e duas assistências em 17 jogos disputados esta temporada no clube espanhol.