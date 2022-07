Atlético Mineiro vence o Botafogo e assume, à condição, a liderança do Brasileirão

O Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, somou no domingo a segunda derrota seguida no campeonato brasileiro, na receção ao campeão em título e novo líder, Atlético Mineiro, por 1-0, em jogo da 17.ª jornada.

O único golo foi marcado pelo argentino Federico Zaracho, aos 55 minutos, num encontro que juntou vários "conhecidos" do futebol português, como são os casos de Gustavo Sauer (ex-Boavista), Lucas Fernandes (ex-Portimonense), Philipe Sampaio (ex-Boavista), Renzo Saravia (ex-FC Porto), Lucas Piazon (ex-Sporting de Braga) ou Hulk (ex-FC Porto).

O conjunto mineiro, que a meio da semana foi eliminado da Taça do Brasil pelo Flamengo, subiu provisoriamente à liderança do Brasileirão, com 31 pontos, mais um do que o segundo colocado, o Palmeiras (30), que tem menos uma partida.

A formação treinada por Abel Ferreira recebe, na terça-feira, o Cuiabá, de António Oliveira, em São Paulo.

Já o Botafogo averbou a terceira derrota nos últimos quatro jogos para o campeonato, no qual ocupa o 11.º posto, com 21 pontos, apenas três acima da zona de despromoção.