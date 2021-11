Atlético Mineiro vence o Athletico e está muito perto de conquistar o Brasileirão'2021

Zaracho marcou o golo da vitória do Galo esta terça-feira.

O Atlético Mineiro deu mais um passo importante rumo ao que parece cada vez mais inevitável: a conquista do campeonato brasileiro de 2021. A equipa do técnico Cuca venceu o Athletico por 1-0, esta terça-feira, na Arena da Baixada, em jogo a contar para a 33.ª jornada da série A.

O golo da vitória do Galo foi marcado por Zaracho, no minuto 45, após assistência de Hulk. Com mais três pontos, o Atlético Mineiro agora soma 71, 11 a mais que o Flamengo, que vem de seguida. O Athletico é o 11.º, com 41.

O Atlético recebe o Juventude no sábado, no estádio Mineirão. O Athletico volta a jogar no Brasileirão com o São Paulo na quarta-feira (24), às 21h30, no Morumbi. Os dois jogos são válidos pela 34.ª jornada. A competição tem no total 38 rondas.