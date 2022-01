Atlético Mineiro sobre novo treinador: "Até ao final da próxima semana, deverá haver boas novas"

Em comunicado, o Atlético Mineiro refere que está a trabalhar "incansavelmente" para encontrar um treinador que esteja "à altura do projeto do clube".

O Atlético Mineiro emitiu um comunicado nas últimas horas para esclarecer os adeptos acerca da contratação do novo treinador da equipa. "A fim de tranquilizar" a 'torcida', o Galo refere que deverá haver "boas novas" até ao final da próxima semana.

"A fim de tranquilizar a Massa Atleticana, e diante das inúmeras especulações sobre o novo comandante da equipa campeã brasileira e da Copa do Brasil, o Atlético esclarece que a diretoria está a trabalhar incansavelmente para encontrar um profissional que esteja à altura do projeto do clube, de estar entre os mais vencedores da América Latina, nos próximos anos", escreve o emblema brasileiro, referindo que têm sido feitas "inúmeras entrevistas com possíveis treinadores".

"Até ao final da próxima semana, o Atlético deverá ter boas novas para a torcida", lê-se ainda.

Recorde-se que Carlos Carvalhal tem sido apontado ao cargo, mas o Braga já negou que haja qualquer proposta do Atlético Mineiro pelo técnico. Jorge Jesus também é um dos nomes falados pela imprensa.