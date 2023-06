Atlético Mineiro pensa em Scolari como alternativa a Bruno Lage

O treinador português era o preferido, mas está mais inclinado para aceitar proposta da Arábia Saudita

Segundo escreve o Globoesporte, o Atlético Mineiro sondou Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador de Portugal e campeão do mundo com o Brasil, para suceder a Eduardo Coudet no comando técnico da equipa.

O argentino saiu e o clube onde atuam Hulk (ex-FC Porto) e Battaglia (ex-Sporting) tinha como preferência Bruno Lage. No entanto, como O JOGO noticiou, Bruno Lage tem também propostas do Almería e do Al Shabab, sendo que os argumentos financeiros do clube da Arábia Saudita levam o técnico a inclinar-se por esse emblema.

Felipão deixou de treinar há um ano e é agora diretor técnico do Athletico Paranaense. Já recebeu também propostas da Arábia Saudita.