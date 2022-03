Hulk testou positivo à covid-19 e vai falhar a deslocação ao Democrata, próximo adversário no campeonato mineiro, informou esta sexta-feira o clube brasileiro

O extremo ex-FC Porto vai falhar assim o jogo da décima jornada do campeonato mineiro, prova que o Ganso lidera, e só regressará após ter passado sete dias sem sintomas, de acordo com os protocolos médicos do clube.