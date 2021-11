Atlético Mineiro, de Hulk, pode ser campeão já esta semana: ora veja as contas

Equipa de Cuca muito perto do título

Conta com Hulk e outros jogadores de renome como Diego Costa ou o chileno Eduardo Vargas, e pode confirmar já nesta terça o título de campeão brasileiro. O Atlético Mineiro está muito perto de confirmar a vitória.

Caso o Flamengo tropece contra o Ceará, mais logo, o Atlético poderá festejar no hotel o título, que pode também ser confirmado na próxima quinta, quando o Galo visitar o terreno do Bahia.

Na prática, quando ainda faltam três jogos para o fim do Brasileirão (Bahia, Bragantino e Grémio), o Atlético precisa de apenas dois pontos, independentemente do que possa fazer o Flamengo nas suas partidas. O Mengão encontra-se, nesta altura, a 11 pontos do líder.