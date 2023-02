Atlético Mineiro contrata no Fenerbahçe de Jorge Jesus

Defesa central Maurício Lemos rumo ao Brasil

O central uruguaio Maurício Lemos trocou o Fenerbahçe pelo Atlético Mineiro, assinando até ao final de 2023.

O defesa uruguaio não era utilizado por Jorge Jesus e já foi oficializado no clube brasileiro.

Lemos jogou no Defensor, no Rubin Kazan, no Beerschot, no Sassuolo e no Las Palmas. Estava em final de contrato com os turcos e, dada a escassa utilização, os clubes chegaram a um acordo para a sua saída antecipada.

O mate, a cuia e o #Galo... pic.twitter.com/AEiGvkvAtG - Atlético (@Atletico) February 16, 2023