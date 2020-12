Atlético Madrid reforça liderança à condição ao bater Getafe

João Félix e Suárez foram companheiros no ataque à baliza do Getafe

Luis Suarez garantiu o quarto triunfo consecutivo da equipa de Diego Simeone em todas as competições. Se o Real Madrid não vencer, colchoneros isolam-se no topo da liga espanhola

A equipa do Atlético de Madrid venceu, esta quarta-feira, a formação do Getafe, pela margem mínima (1-0), em dérbi madridista referente à 16.ª jornada da La Liga, que foi disputado no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid.

O único golo da partida, a 37.ª no historial entre as duas formações da capital espanhola, foi apontado pelo experiente Luis Suarez, aos 20 minutos, após assistência de Ferreira Carrasco, que cobrou um livre. O avançado marcou o oitavo golo na liga e igualou os goleadores Benzema (Real Madrid), Moreno (Vilarreal) e Iago Aspas (Celta de Vigo).

Ao lado do internacional uruguaio no ataque colochonero esteve o português João Félix, regressado à titularidade após ter estado ausente na ronda passada, frente à Real Sociedade. O jovem avançado, face à exibição pouco vistosa protagonizada, foi substituído aos 70 minutos.

Com este triunfo, obtido no jogo 500 de Diego Simeone à frente da equipa do Atlético de Madrid, os colchoneros, que venceram o quarto jogo seguido, reforçaram, à condição, a liderança da La Liga.

Por agora, somam 35 pontos no primeiro lugar, mais três em comparação com o vice-líder Real Madrid (mais dois jogos disputados), que vai defrontar o Elche na noite desta quarta-feira.

Quanto à equipa do Getafe, esta ocupa a 14.ª posição da classificação do campeonato espanhol, com 17 pontos somados, e já não triunfa há duas rondas consecutivas na La Liga.