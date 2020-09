Atlético de Madrid adia estágio devido a caso positivo de covid-19

Redação com Lusa

O Atlético Madrid, clube em que atua o português João Félix, suspendeu esta sexta-feira o estágio de pré-época devido a um caso positivo da covid-19.

Em comunicado, o Atlético de Madrid explicou que uma pessoa ligada ao clube e que está em contacto com os jogadores e equipa técnica está infetada com o novo coronavírus e, por isso, foi decidido adiar a concentração da equipa na zona de Segóvia, nos arredores de Madrid, onde iria realizar o primeiro estágio da nova época.

Todo o plantel, bem como treinadores e o restante 'staff' do Atlético Madrid foram testados na quinta-feira, com os resultados a serem conhecidos hoje, mas, com o caso positivo, o clube terá de realizar novos testes e os treinos estão suspensos.

Até que sejam conhecidos os resultados dos novos testes, Félix e os restantes jogadores do Atlético Madrid terão obrigatoriamente de permanecer nas suas respetivas casas.

A equipa de Diego Simeone realiza o seu primeiro jogo de pré-temporada em 15 de setembro frente ao Cádiz, emblema que regressou ao primeiro escalão espanhol.