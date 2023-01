Atlético já tem substituto para Félix e em Espanha revelam detalhes

Depay será apresentado quarta-feira como jogador do Atlético. Estava em final de contrato com o Barcelona.

Memphis Depay já não foge ao Atlético, garante a imprensa espanhola esta quarta-feira. Depois de uma possível troca com Ferreira-Carrasco, que faria o percurso inverno, rumo a Barcelona, não ter avançado, o emblema colchonero assegurou já a contratação do internacional neerlandês.

Segundo o jornal As, Depay será oficializado quinta-feira na capital espanhola e irá assinar por duas temporadas e meia, num negócio de 2,5 milhões de euros. O contrato do jogador de 28 anos terminava no final da época atual.

A equipa orientada por Simeone garante assim um reforço para o ataque, depois de ter perdido João Félix neste mercado de janeiro, ele que foi cedido ao Chelsea.