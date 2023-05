Atlético ganha e fica, provisoriamente, à frente do Real Madrid

Triunfo por 3-0 para o conjunto colchonero, diante do Osasuna. Real entrará em campo no Mestalla a um ponto do segundo lugar

Se o campeão já está assegurado, com o título do Barcelona, a luta pelo segundo lugar promete animar o futebol espanhol. Para já, o Real entrará em campo no último lugar do pódio, fruto do triunfo do Atlético de Madrid, por 3-0, diante do Osasuna.

Os golos de Carrasco, Saúl e Correa fizeram a diferença para os colchoneros, que vão assistir ao Valência-Real Madrid com mais um ponto do que o grande rival.