Atlético festeja o 120.º aniversário com aproximação ao Real Madrid

Festa no estádio dos colchoneros com 60 mil bandeiras. Veja as imagens

O Atlético de Madrid vestiu-se de gala para receber o Maiorca, na data que marca o seu 120.º aniversário. E a festa acabou com um triunfo que permitiu uma aproximação ao Real Madrid (os colchoneros estão só a dois pontos dos merengues).

O Atlético recebeu e venceu o Maiorca por 3-1. Marcaram primeiro os visitantes, por Nastasic, mas De Paul, Morata e Carrasco deram a volta.

Nas bancadas estiveram cerca de 60 mil adeptos, todos com uma bandeira fornecida pelo clube, colorindo a festa.

Os colchoneros jogaram com um equipamento alusivo ao primeiro do clube, azul e branco.