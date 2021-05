Barcelona e Atlético empatam e quem fica a sorrir é o Real Madrid

Empate sem golos no grande jogo da ronda 35 do campeonato espanhol. Atlético mantém a liderança com 77 pontos, mas pode ser alcançado pelo Real Madrid, que no domingo defronta o Sevilha. Equipa catalã está no segundo lugar de forma provisória, com 75.

Num jogo com ares de final antecipada do campeonato espanhol, o melhor ficou para quem sequer entrou no relvado. O empate sem golos entre Barcelona e Atlético de Madrid, este sábado, no estádio Camp Nou, foi o melhor resultado possível para o Real Madrid, que também está na disputa pelo título.

Com o empate, a três jornadas do final da LaLiga, o Atlético agora soma 77 pontos e o Barcelona 75. O Real Madrid, com 74 pontos, defronta em casa o Sevilla (70), este domingo, e pode ultrapassar o rival da mesma cidade caso vença o jogo.

A equipa de Zidane chegaria aos mesmos 77 pontos, mas levaria vantagem nos critérios de desempate. Na próxima jornada, o Barcelona irá encontrar o Levante fora de casa. Já o Atlético irá recebe a Real Sociedad, no Wanda Metropolitano.

Embora com maior posse de bola durante o primeiro tempo, o Barcelona pouco assustou Oblak. Em contrapartida, o Atlético de Madrid, com uma postura defensiva, apostou nos contra-ataques e em oportunidades não abriu o marcador devido à brilhante exibição de Ter Stegen.

No lado catalão, apenas Messi trazia algum suspiro de bom futebol. Numa jogada individual repleta da magia do jogador argentino, o avançado rompeu a defesa colchonera e só não marcou um belo golo porque Oblak também mostrou-se inspirado.

Na segunda parte, o jogo esteve mais repartido, porém com mais faltas e menos chances reais de golo. O treinador Diego Simeone lançou João Félix no minuto 67, mas o avançado português pouco fez no jogo. O português Trincão, do Barcelona, não chegou a entrar.