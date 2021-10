Atlético de Madrid volta a perder Lemar por lesão

Lemar saiu lesionado da coxa direita no jogo frente à Real Sociedad. O tempo de paragem não é conhecido.

O Atlético de Madrid informou que Thomas Lemar sofreu uma lesão na coxa direita e vai submeter-se a "tratamento médico e fisioterapia". O tempo de paragem não foi especificado.

O ala-esquerdo francês saiu lesionado do encontro (2-2) frente à Real Sociedad, no domingo, e ficará agora de fora, pouco tempo depois de também ter parado durante duas semanas, na sequência de uma lesão diante do FC Porto, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os colchoneros voltam a medir forças com os dragões a 7 de dezembro, no Estádio do Dragão.