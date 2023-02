Atlético de Madrid visa arbitragem: "Assim está a perna do nosso agressor"

Colchoneros acabaram com 10, devido à expulsão de Correa, mas não ficaram convencidos com o cartão vermelho

O Atlético de Madrid não ficou nada convencido com a arbitragem do dérbi com o Real Madrid, que terminou empatado a uma bola e que ficou marcado pela expulsão de Correa, ao minuto 65, quando o resultado estava a zeros.

"Assim está a perna do nosso agressor. Continuamos sem novidades no Bernabéu", escreveu o emblema colchonero, nas redes sociais, a propósito do lance em que o árbitro decidiu mostrar cartão vermelho a Angel Correa.

Jan Oblak foi também muito crítico com a arbitragem do dérbi do Santiago Bernabéu, recorrendo à ironia para garantir que o Atlético iria entrar com menos um jogador no próximo duelo com o Real Madrid.