Atlético de Madrid venceu na LaLiga e João Félix foi utilizado na segunda parte

O Atlético de Madrid venceu no reduto do Athletic Bilbao por 1-0. João Félix entrou aos 82 minutos.

Em jogo da 9.º ronda da LaLiga, o Atlético de Madrid venceu no reduto do Athletic Bilbao por 1-0, este sábado. Antoine Griezmann, aos 47 minutos, marcou o único golo do encontro.

Depois de alguns dias envolto em polémica - não foi utilizado frente ao Club Brugge e tem sido noticiado que quer deixar o clube em janeiro -, João Félix voltou a ser chamado a jogo por Diego Simeone. O internacional português entrou aos 82 minutos.

Com esta vitória, os colchoneros somaram 19 pontos, subindo ao terceiro lugar do campeonato espanhol, trocando, precisamente, com o Athletic Bilbao que agora é quarto, com 17 pontos.

Barcelona e Real Madrid, que amanhã se defrontam, ocupam os dois primeiros postos com 22 pontos.