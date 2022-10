Atlético de Madrid vence o Bétis e João Félix volta a ser utilizado

Avançado português entrou aos 76 minutos na vitória do Atlético de Madrid no reduto do Bétis, por 2-1.

O Atlético de Madrid venceu no terreno do Bétis por 2-1, este domingo, e soma agora 23 pontos, ocupando o terceiro lugar da LaLiga. João Félix voltou a ser utilizado por Simeone, tendo entrado aos 76 minutos.

Os golos dos colchoneros foram apontados por Griezmann, aos 54 e aos 71 minutos. Nabil Fekir reduziu, aos 84'.

Nota também para os portugueses Rui Silva e William Carvalho que jogaram todos os minutos pela equipa da casa.

O Bétis mantém os 20 pontos e ocupa a quinta posição do campeonato espanhol, que é liderado pelo Real Madrid (31 pontos), seguido do Barcelona (25 pontos, menos um jogo). Em quarto está a Real Sociedad, com 22.