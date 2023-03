Atlético de Madrid vence na receção ao Valência

Redação com Lusa

Colchoneros já estão afastados da Liga dos Campeões e também da luta pelo campeonato espanhol - a 17 pontos do líder Barcelona.

O Atlético de Madrid consolidou este sábado o terceiro lugar na Liga espanhola, com uma clara vitória por 3-0 sobre o Valência, outro dos clubes históricos da competição.

O jogo, da 26ª jornada, deixa o Atlético a cinco pontos do segundo classificado, que é o Real Madrid, enquanto o Valência é 17.º, a última posição antes da linha de descida, com os mesmos 26 pontos de Getafe e Almeria, antepenúltimo e penúltimo, respetivamente.

Já afastados da Liga dos Campeões e também da luta pelo campeonato espanhol - estão a 17 do líder Barcelona -, os colchoneros jogam sob menos pressão, de forma descontraída, e os bons resultados aparecem.

Sem perder desde 8 de janeiro (derrota por 1-0 com o Barça), o Atlético tem vindo a subir na tabela e alargou, provisoriamente, para seis pontos o avanço sobre a Real Sociedad, que é quarta.

O francês Griezmann abriu o marcador, aos 23 minutos, com o intervalo a chegar com 1-0 para a formação da casa.

Na segunda parte, o belga Ferreira Carrasco ampliou, aos 49 minutos, e o francês Lemar fixou o 3-0, aos 67.

Dois portugueses jogaram este sábado pelo Valência: Thierry Correia, titular e substituído aos 63 e, André Almeida, suplente lançado na partida aos 71.

Por seu lado, o Celta de Vigo, treinado pelo português Carlos Carvalhal, prolongou o seu bom momento ao vencer em Barcelona o Espanhol, por 3-1.

A equipa galega está sem perder há cinco jornadas - três vitórias e dois empates - e já aponta para os lugares que dão acesso às competições europeias.

Em 10.º, com 34 pontos, o clube de Vigo está a quatro pontos do sexto lugar do Villarreal, que vale o acesso à Liga Conferência Europa.

Gabri Veiga, aos 26 minutos, Iago Aspas aos 45, de grande penalidade, e Carlos Pérez aos 82, a passe do argentino Franco Cervi, que jogou no Benfica, marcaram pelos visitantes.

O golo de honra dos piriquitos foi de Gragera, aos 86 minutos.

Após a terceira derrota consecutiva, o Espanhol segue em 16.º, com 27 pontos, um apenas acima da linha de descida.

Apenas um português jogou este sábado, no estádio RCDE - Gonçalo Paciência, que fez os últimos dois minutos no ataque do Celta.

Mais cedo, terminaram com empate tanto o Rayo Vallecano-Girona (2-2) como o Almeria-Cádiz (1-1).

Em Vallecas, marcaram Palazon (23 minutos) e Trejo (34), para o Rayo, enquanto o ucraniano Tsygankov bisou (39 e 52) para o Girona.

Os golos em Almeria foram de Roger, para os visitantes, aos 49 minutos, e Melero, aos 90+6, de grande penalidade.