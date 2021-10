Atlético de Madrid tropeça e Real Sociedad assume liderança com triunfo em Vigo

João Félix jogou os 90 minutos no empate do Atlético de Madrid com o Levante

O internacional português João Félix não só foi titular, como jogou os 90 minutos, tal como o seu compatriota Rúben Vezo, que alinhou no eixo da defesa do Levante.

O Atlético Madrid somou esta quinta-feira o quarto empate, na 11.ª jornada da Liga espanhola, frente ao Levante, 2-2, enquanto a Real Sociedad venceu o Celta em Vigo, por 2-0, e assumiu a liderança isolada.

O internacional francês Antoine Griezmann colocou o Atlético na dianteira do marcador, aos 12 minutos, de cabeça, após assistência de Felipe, mas o Levante restabeleceu o empate aos 37', pelo médio Enis Bardhi, da Macedónia do Norte, na execução de um penálti.

Na segunda parte, o avançado brasileiro Matheus Cunha, lançado por Diego Simeone aos 76 minutos, a render Griezmann, fez o 2-1 para o Atlético, após uma grande jogada do argentino Rodrigo De Paul, também saído do banco, mas o Levante não atirou a toalha ao chão e caiu em cima do Atlético, acabando por ser premiado com novo penálti, igualmente convertido por Enis Barhdi.

A equipa colchonera somou assim o seu quarto empate no campeonato, o que a relega para o sexto lugar, com 19 pontos em 10 jogos, os mesmos do quinto classificado, o Rayo Vallecano, que tem mais um jogo, mas já a cinco pontos da liderança, ocupada pela Real Sociedad, que esta quinta-feira foi a Vigo vencer o Celta por 2-0.

A equipa basca lidera com 24 pontos (11 jogos), seguida do Real Madrid, com 21 (10), do Sevilha, também com 21 (10), tal como o Bétis, que soma, todavia, mais um jogo do que a equipa merengue e do que o rival da mesma cidade.

A Real Sociedad ascendeu à liderança depois de ter vencido hoje o Celta de Vigo por 2-0, com golos do internacional sueco Alexander Isak, aos 54 minutos, e do central Aritz Elustondo, aos 79, enquanto o Granada, com o guarda-redes português Luís Maximiliano, contratado ao Sporting, não foi além de um empate a um golo na receção ao Getafe.

O avançado turco Enes Unal colocou o Getafe na frente do marcador, aos 36 minutos, mas o Granada chegaria ao empate aos 90+7, pelo dianteiro Jorge Molina, saído do "banco" aos 57, a render Angel Montoro.

O médio português Florentino Luís, emprestado pelo Benfica ao Getafe, foi lançado em campo aos 68 minutos, a render o central uruguaio Erick Cabaço.