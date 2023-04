Atlético de Madrid soma sexta vitória consecutiva e reforça terceiro lugar

Antoine Griezmann foi a grande figura na partida, bisando frente ao Almería.

O Atlético de Madrid ganhou este domingo em casa ao Almería, por 2-1, em partida da 29.ª jornada da LaLiga, somando o sexto triunfo seguido no campeonato, com Antoine Griezmann em grande destaque.

O avançado internacional francês abriu o marcador, logo aos cinco minutos, e voltou a fazer golo aos 43, repondo a vantagem dos colchoneros, após o Almería, com o português Samuel Costa no onze e com Dyego Sousa no banco, ter chegado ao 1-1 graças a um autogolo do uruguaio José Maria Giménez, aos 37.

Com a vitória, o Atlético de Madrid consolidou o terceiro lugar na LaLiga, com 60 pontos, apenas menos dois do que o segundo classificado, Real Madrid, que venceu no sábado fora o Cádiz (2-0), enquanto o líder Barcelona, que empatou na deslocação ao Getafe, permanece confortável na liderança com 73 pontos.