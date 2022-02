Atlético de Madrid sobre à condição ao quarto lugar com Lodi em grande

Renan Lodi marcou os dois golos do Atlético

Um Atlético de Madrid muito eficaz voltou, à condição, ao quarto lugar da I Liga espanhola de futebol (La Liga), após o triunfo por 2-0 sobre o Celta de Vigo, na 26.ª jornada da competição

O brasileiro Renan Lodi foi o herói da partida com os golos decisivos apontados aos 36 e 60 minutos, nas verdadeiras oportunidades dos colchoneros, ante um adversário muito competitivo, com mais posse de bola e mais remates.

Sempre assistido pelo médio Geoffrey Kondogbia, da República Centro Africana, no primeiro tento, Renan conseguiu finalizar praticamente sem ângulo, colocando a bola entre o guarda-redes e o poste.

No segundo, correspondeu a um lançamento longo, surgindo liberto na esquerda e a rematar de primeira.

O português João Félix foi titular no encontro que permitiu à equipa de Diego Simeone somar o 45.º ponto, mais três do que o Barcelona, destronado para o quinto lugar, mas que tem menos dois jogos e que no domingo recebe o Atlético de Bilbau.

O campeão está, ainda assim, a 15 pontos do líder Real Madrid, que hoje foi vencer ao campo do vizinho Rayo Vallecano por 1-0, com golo de Benzema, aos 83 minutos.

Em lance muito rendilhado, em fase de maior pressão, o avançado francês tabelou com Vinicius e, sem marcação, atirou a contar.

Os merengues comandam com nove pontos de avanço para o Sevilha, com 51, e que no domingo está ainda mais pressionado, uma vez que recebe o grande rival Bétis, terceiro, com 46.

O Rayo Vallecano, que sofreu a quinta derrota consecutiva, é 12.º, com 31 pontos.

Gonçalo Guedes não saiu do banco do Valência, que ganhou, por 1-0, na visita ao Maiorca, quebrando uma série de cinco derrotas e dois empates, ou seja, dois pontos em 21 possíveis

O brasileiro Gabriel Paulista, com um 'disparo' a 30 metros, sentenciou o desafio, que valeu o 33.º ponto ao Valência, nono, enquanto o Maiorca é 16.º, com 26.

Florentino também foi suplente não utilizado no empate caseiro 2-2 do Getafe ante o Alavés, com os anfitriões reduzidos a 10 elementos logo aos 32 minutos, por expulsão de Jorge Cuenca.

Com o terceiro jogo sem ganhar, o Getafe é 15.º, com 27 pontos, enquanto o Alavés é 18.º e antepenúltimo, em posição de descida, com 21.