Atlético de Madrid perto de contratar internacional jovem por Portugal

Marcos Paulo atua no Fluminense e interessa ao emblema espanhol.

Nasceu no Brasil, mas tem nacionalidade portuguesa e até já é internacional sub-19 pelas seleções lusas: Marcos Paulo é uma pérola da formação do Fluminense e, segundo o portal Goal, está perto de dar o salto para a Europa com o Atlético de Madrid como porta de entrada.

Escreve o referido site que o jovem avançado, de 19 anos, é alvo do clube "colchonero", que pretende fechar o processo com a maior brevidade possível, para superar a concorrência de emblemas da Premier League e da Serie A italiana.

Marcos Paulo chegaria ao Wanda Metropolitano no verão, ele que termina contrato em junho. Contudo, o Goal acrescenta que o jogador não quer deixar o Fluminense sem contrapartidas financeiras, numa forma de agradecimento ao clube que o lançou como profissional.

Pelo clube do Rio de Janeiro, Marcos Paulo - atua como extremo ou no eixo do ataque - já marcou 11 golos e fez dez assistências em 64 jogos oficiais. Um registo a ter em conta em tão tenra idade.