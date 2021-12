Atlético de Madrid perde antes do FC Porto: "Somos todos maiores de idade"

Atlético de Madrid perde em Espanha antes de defrontar o FC Porto na Liga dos Campeões

O Atlético de Madrid perdeu, por 2-1, com o Maiorca no último jogo antes de defrontar o FC Porto na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A equipa colchonera inaugurou o marcador aos 68 minutos, por Matheus Cunha, mas permitiu a reviravolta. Os golos do Maiorca, a jogar em Madrid, foram marcados por Franco Russo (80') e Kubo (91).

No final da partida da 15ª jornada do campeonato espanhol, Koke foi o primeiro do Atlético de Madrid a falar. "Somos todos maiores de idade, temos personalidade e quase todos somos internacionais. Sabemos que com trabalho podemos voltar a ganhar", disse quando questionado sobre o peso desta derrota em vésperas da decisã com o FC Porto na Liga dos Campeões.

"Não, não fomos para este jogo a pensar no FC Porto. Pensamos sempre jogo a jogo", disse ainda.