Atlético de Madrid ofereceu renovação a Herrera, mas chegou tarde demais

Médio vai jogar na MLS na próxima temporada. A proposta de renovação de contrato por parte dos colchoneros foi tardia.

A 2 de março, o Houston Dínamo, da MLS, anunciou a contratação de Hector Herrera, jogador que termina contrato com o Atlético de Madrid em junho. Numa altura em que era pouco utilizado por Simeone, o ex-FC Porto aceitou mudar de ares e vai jogar nos Estados Unidos da América.

Mas o clube espanhol queria, afinal, manter o internacional mexicano no plantel. De acordo com o jornal AS, o Atlético propôs a renovação de contrato a Herrera, mas o futebolista, de 32 anos, já tinha chegado a acordo com o Houston Dínamo quando isso sucedeu.

Herrera passou pelo FC Porto entre 2013 e 2019, saiu depois para Espanha e deixará o futebol europeu ao cabo de nove anos.